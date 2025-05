Palermo-Carrarese, dirige Perri di Roma 1: tutte le designazioni arbitrali della 34ª giornata di Serie B

Sono stati resi noti i nominativi degli arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR per le partite di recupero della 34ª giornata del campionato di Serie B 2024/2025, in programma martedì 13 maggio alle ore 20.30.

Per la gara in programma allo stadio Renzo Barbera tra Palermo e Carrarese, il direttore di gara sarà Daniele Perri della sezione di Roma 1.

Ecco la squadra arbitrale completa per Palermo-Carrarese:

Arbitro: Perri (Roma 1)

Assistenti: Ricci – Pedone

IV Ufficiale: Di Mario

VAR: Nasca

AVAR: Pagnotta

La designazione completa di Perri arriva in un momento cruciale per il Palermo, che si gioca il miglior piazzamento possibile in vista del primo turno dei playoff, in programma sabato 17 maggio. La Carrarese, già salva, affronterà i rosanero senza pressioni di classifica, ma con l’intenzione di onorare l’ultima gara della stagione regolare.

Tutte le designazioni arbitrali della 34ª giornata – martedì 13 maggio, ore 20.30:

Brescia – Reggiana

Arbitro: Ghersini

Assistenti: Fontani – Politi

IV Ufficiale: Liotta

VAR: Marini

AVAR: Chiffi

Cittadella – Salernitana

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Prenna – Vecchi

IV Ufficiale: Maccorin

VAR: Paterna

AVAR: Fourneau

Juve Stabia – Sampdoria

Arbitro: Colombo

Assistenti: Zingarelli – Fontemurato

IV Ufficiale: Totaro

VAR: Di Paolo (on-site, stadio “Romeo Menti”)

AVAR: La Penna (on-site, stadio “Romeo Menti”)

Mantova – Catanzaro

Arbitro: Aureliano

Assistenti: Palermo – Votta

IV Ufficiale: Aldi

VAR: Guida

AVAR: Di Vuolo

Modena – Cesena

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Belsanti – Bianchini

IV Ufficiale: Nigro

VAR: Maggioni

AVAR: Sozza

Pisa – Cremonese

Arbitro: Giua

Assistenti: Margani – Lombardo

IV Ufficiale: Striamo

VAR: Camplone

AVAR: Muto

Sassuolo – Frosinone

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Bitonti – Biffi

IV Ufficiale: Frasynyak

VAR: Gariglio (on-site, Mapei Stadium)

AVAR: Piccinini (on-site, Mapei Stadium)

Spezia – Cosenza

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Regattieri – Pascarella

IV Ufficiale: Picardi

VAR: Serra

AVAR: Longo

Sudtirol – Bari

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Barone – Monaco

IV Ufficiale: Dorillo

VAR: Abisso

AVAR: Paganessi