Mignani prepara il Cesena per la sfida col Modena: «Serve leggerezza, ma anche fame»

Alla vigilia dell’ultima giornata di campionato, l’allenatore del Cesena ha parlato dell’impegno contro il Modena, sottolineando l’importanza di chiudere con una prestazione all’altezza e con la giusta mentalità.

Ripensando alla trasferta in Calabria, ha ammesso:

«A Cosenza è stata una partita bruttina, il clima non era dei migliori e le sospensioni iniziali non hanno aiutato. Era importante portare a casa il risultato, ma domani dobbiamo fare una partita migliore».

Il tecnico ha spiegato che, in questa fase, il focus è soprattutto mentale:

«In questi giorni abbiamo allenato più la testa che le gambe, quelle sono queste e i ragazzi stanno bene. Dobbiamo vivere questo momento con leggerezza e consapevolezza: mancano 90 minuti per raggiungere un ulteriore obiettivo, dobbiamo volerlo».

Sul valore dell’avversario e sull’approccio alla gara, ha aggiunto:

«Preferisco affrontare squadre che hanno ancora obiettivi e punti in palio. Sarà una partita come le altre, il Modena farà di tutto per batterci».

Infine, ha elogiato la qualità della rosa avversaria:

«Il Modena ha avuto un andamento altalenante, ma in una singola partita può battere chiunque. Ha giocatori di valore assoluto, è una delle variabili della partita di domani».