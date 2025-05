Dionisi presenta Palermo-Carrarese: «Chi gioca tanto va gestito, ma tutti devono dare qualcosa»

Dalla sala stampa del centro sportivo, Alessio Dionisi ha affrontato anche il tema della gestione fisica e mentale dei singoli. Tra riconoscimenti, sacrifici e scelte dolorose, il tecnico ha richiamato l’attenzione sul valore del gruppo e sulla volontà di restare solidi anche contro la Carrarese.

«Pierozzi ha trovato continuità, per merito suo e anche per fortuna – ha detto Dionisi – perché durante la stagione ha avuto diversi stop. Chi gioca tanto va anche gestito, e dobbiamo fare attenzione: abbiamo davanti almeno un’altra partita ravvicinata».

Poi un passaggio sincero su Buttaro, uno dei giocatori meno impiegati:

«Purtroppo è quello che ha trovato meno spazio, pur allenandosi sempre molto bene. A gennaio pensava di andare via per giocare di più, e lo capisco. Meriterebbe tanto, ma non posso essere democratico: devo pensare alla squadra, ai valori, agli equilibri. Buttaro ha dato tanto e continua a meritare rispetto e considerazione».

Sulla prestazione difensiva contro il Frosinone, Dionisi ha sottolineato l’importanza della mentalità e della compattezza:

«La porta chiusa è frutto di atteggiamento, volontà e anche un pizzico di fortuna. I ragazzi volevano non prendere gol, e questo fa la differenza. Dobbiamo metterci la stessa volontà anche domani, perché non sarà facile».