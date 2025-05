Dionisi presenta Juve Stabia-Palermo: «Mi fido di tutti. Per noi è una finale, la partita va giocata fino in fondo»

Nel corso della conferenza stampa pre-partita, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha ribadito massima fiducia nel gruppo e l’importanza dell’approccio mentale in vista della sfida playoff contro la Juve Stabia.

«Io mi fido di tutti i giocatori. In questo momento c’è chi ha più intensità fisica e mentale. Un’idea iniziale di formazione ce l’ho, poi ci sono tanti altri che possono dare un contributo».

Dionisi ha anche parlato del valore del match, che per i rosanero rappresenta un dentro o fuori.

«Avrei preferito una situazione di classifica migliore, abbiamo giocato per quello. Per certi aspetti non possiamo fare calcoli. La partita è lunga e dobbiamo starci dentro, non sarà finita se passeremo in vantaggio o in svantaggio. Abbiamo un solo risultato, per noi è una finale».