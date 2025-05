Dionisi: «Juve Stabia è l’unica medicina. Dimentichiamo i rimpianti e giochiamocela»

In vista del delicatissimo match playoff contro la Juve Stabia, l’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, ha ribadito quanto sia fondamentale concentrarsi solo sulla sfida imminente, mettendo da parte errori e rimpianti del passato.

«Non possiamo permetterci di andare oltre la Juve Stabia, facciamo al massimo questa partita. Abbiamo le qualità per passare il turno. Di rimpianti in queste 38 partite ne abbiamo tanti, ma non ci dobbiamo pensare. Giochiamocela, sappiamo che è la partita più importante. Dobbiamo mettere dentro tutte le nostre qualità, la Juve Stabia ci ha messo in difficoltà».

A livello tattico, Dionisi ha anche parlato dell’impiego di Diakité:

«Ha fatto buone cose da braccetto di destra. Non è un’alternativa, è un giocatore che lì può fare bene. Non deve calare nell’intensità mentale. Non deve mancare la voglia di fare. Saremo giudicati per quello che faremo».

Infine, il tecnico ha spiegato la sua scelta di non presentarsi nel post Carrarese:

«Non è il momento di parlare di errori. Dobbiamo pensare alla Juve Stabia. Dentro questa partita ci sono le prestazioni fatte in passato, ma non mi va di pensarci. Non sono venuto nel post-partita perché volevo far passare il messaggio di pensare alla gara con la Juve Stabia, è l’unica medicina per non essere autolesionisti».