Dionisi presenta Juve Stabia-Palermo: «Leggerezza e determinazione. La negatività non ci serve»

ltimi dettagli prima di Juve Stabia–Palermo. In conferenza stampa, Alessio Dionisi ha chiuso il suo intervento con un richiamo all’atteggiamento giusto da mantenere alla vigilia della sfida decisiva del primo turno playoff.

«Ci siamo allenati molto bene per quello che il meteo ci ha permesso. Dobbiamo essere leggeri e determinati. Serve positività, la negatività non ci porta vantaggio. Tutti vogliono un risultato positivo. Non ho mai visto nessuno che non voglia mettere grinta o intensità».

Alla domanda su Guido Pagliuca, tecnico della Juve Stabia, Dionisi ha tagliato corto:

«Pagliuca? Preferirei parlare della Juve Stabia».