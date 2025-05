Playoff e Playout Serie BKT: vertice tra Lega, AIA e club per preparare la fase decisiva

Si è svolta nella mattinata di oggi una videoconferenza tra la Lega Serie B, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) e i club coinvolti nella post-season della stagione 2024/2025, in vista dell’attesissima fase finale dei Playoff e Playout di Serie BKT. Presenti all’incontro le massime cariche istituzionali e tecniche del sistema arbitrale e rappresentanti delle società, tra cui la S.S. Juve Stabia, rappresentata da Alfonso Manzo (segretario generale), Vincenzo Esposito (segretario sportivo), Giuseppe Di Maio (team manager), l’allenatore Guido Pagliuca e il vice Nazzareno Tarantino.

Bedin: «Spettacolo, organizzazione e rispetto: pronti per una fase decisiva».

Ad aprire l’incontro è stato il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, che ha ribadito il valore sportivo e mediatico di queste gare:

«Si tratta di partite molto importanti, non solo per i club ma anche per la visibilità del nostro campionato. Abbiamo previsto una serie di novità sul piano tecnico e del branding per rendere questo finale di stagione ancora più coinvolgente. Ringrazio le società per il loro comportamento in campo e auguro a tutti un finale emozionante in stadi pieni e rispettosi».

Zappi: «Arbitri di massimo livello e pieno supporto tecnologico»

Il presidente dell’AIA Antonio Zappi ha confermato l’impegno dell’associazione per garantire la massima qualità arbitrale:

«La Serie B ha per noi lo stesso valore della Serie A. Anche in questi playoff metteremo in campo il massimo livello disponibile, supportato dalla tecnologia VAR che avrà un ruolo cruciale per garantire equità e spettacolo».

Rocchi: «Sinergia tra arbitri, giocatori e TV per migliorare lo spettacolo»

A intervenire è stato poi Gianluca Rocchi, responsabile CAN, che ha spiegato le linee guida per l’arbitraggio nelle gare decisive:

«Grande attenzione sarà dedicata alla gestione tecnica e all’utilizzo del VAR. Abbiamo registrato un comportamento eccellente da parte delle società nella regular season e confidiamo in una collaborazione continua per offrire un evento di qualità».

Branding, cerimoniali e inclusione: ecco le novità della post-season

Durante la riunione sono stati anche presentati i nuovi loghi ufficiali per playoff e playout, parte di un progetto di rebranding volto a valorizzare l’identità della Serie BKT. Questi saranno visibili su pannelli, led, maxischermi e t-shirt personalizzate.

Grande attenzione sarà riservata ai cerimoniali arricchiti, in particolare nelle finali playoff, e alle iniziative dedicate alla European Football Week di Special Olympics, a sostegno dello sport inclusivo per atleti con disabilità.

Infine, l’Area Controllo e Monitoraggio Gare LNPB ha illustrato i protocolli relativi a ospitalità e steward di campo, ribadendo l’obiettivo di garantire un clima cordiale e professionale in ogni stadio, dall’ingresso all’ultimo minuto di gioco.