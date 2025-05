Dionisi: «La mia esperienza a Palermo non è finita»

Nel corso della conferenza stampa pre-playoff, l’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, ha voluto sottolineare che il suo percorso sulla panchina rosanero è ancora aperto, ribadendo senso di responsabilità e voglia di riscatto.

«La mia esperienza a Palermo non è finita. So benissimo che sono arrivato per fare il massimo, e a oggi il massimo è questo. Non sono soddisfatto, ma ancora ce la possiamo giocare. Non è il momento di tirare la riga».

Dionisi ha poi aggiunto:

«L’allenatore è responsabile e non mi sono mai tirato indietro. Mi giudicate voi, la mia autocritica la faccio, ma non davanti a voi».