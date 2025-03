Dionisi: «Abbiamo alzato il livello, ora serve continuità»

Dopo la vittoria contro il Brescia, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha analizzato la prestazione della squadra e ha parlato delle prossime sfide, sottolineando l’importanza della continuità in questa fase decisiva della stagione.

«Sono arrivati giocatori che alzano il livello, sia di letture di gioco che di personalità. Ora quello che dobbiamo capire è che dobbiamo avere continuità attraverso la volontà e i minuti che mettiamo in campo. Oggi la prestazione è stata corale. C’è chi mette intensità e corsa».

La sfida contro la Sampdoria e il finale di stagione

Il Palermo ora è atteso dalla difficile trasferta di Genova contro la Sampdoria, in un match che può pesare molto nella corsa ai playoff.

«Andremo a giocare a Genova con la Samp, non sarà una gara semplice. Ma ormai penso che non esiste la classifica, a parte la gara col Sassuolo, ma ad ogni partita la classifica si azzera. Parliamo di Serie B, di motivazioni e del rush finale. Mancano ancora tante partite ma è iniziato il conto alla rovescia. Dobbiamo giocarle tutte con oggi, giocando fino alla fine».

Infine, Dionisi ha elogiato il valore del Brescia e ha parlato delle condizioni della squadra in vista del prossimo impegno.

«Il Brescia è una squadra che per valori meriterebbe qualcosa in più. Speriamo di recuperare qualcuno in vista della prossima».

Palermo-Brescia, Dionisi: «Vittoria meritata, ora dipende tutto da noi. Ranocchia ha avuto l’influenza»