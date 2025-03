Dionisi: «Vittoria meritata, peccato per il solo 1-0»

Dopo il successo di misura contro il Brescia, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha commentato la gara in conferenza stampa, analizzando gli episodi chiave e l’atteggiamento della squadra.

«Veniamo giudicati in ogni partita e se non abbiamo spalle larghe ti porti dietro la striscia negativa. Facciamo un mestiere con maggiore esposizione, ci sono pro e contro. Forse avremmo dovuto buttare fuori la palla con Vasic a terra e Diakité che lo soccorreva, invece abbiamo continuato e abbiamo preso rigore. Oggi abbiamo vinto per merito, peccato aver vinto solo 1-0. Abbiamo vinto partite dove abbiamo fatto meno bene di oggi, oggi abbiamo fatto bene ma se non ci fosse stato quell’episodio non la vinci».

Dionisi ha poi sottolineato l’importanza di saper leggere le situazioni di gioco, facendo riferimento a episodi accaduti nelle gare precedenti.

«Quello che è successo con Mantova e Cosenza, abbiamo detto con la squadra che se dovesse risuccedere dobbiamo cercare di capirlo. Gli episodi a volte tornano perché te li meriti».

Una partita equilibrata, decisa nel finale

L’allenatore rosanero ha poi analizzato l’andamento della gara, caratterizzata da molte interruzioni e da un equilibrio che sembrava difficile da spezzare.

«Una partita che stava diventando spenta ed equilibrata, con tante interruzioni. C’era il forte rischio di non creare più, anche perché ci sono gli avversari che mettono qualità. Anche le interruzioni non facilitavano questo. Ieri vedevo una partita del nostro campionato, una squadra sbaglia il rigore e subito dopo segna l’altra. Ci deve essere la volontà di giocare le partite fino alla fine».

Dionisi: «Abbiamo alzato il livello, ora serve continuità»