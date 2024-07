Di Marzio: “Salernitana, Ikwuemesi vicino al Leuven”

Il futuro di Chukwubuikem Ikwuemesi non sarà al Palermo. Il calciatore della Salernitana, seguito da De Sanctis per il calciomercato dei rosanero potrebbe andare a giocare in Belgio. Ce lo ha anticipato anche il suo agente, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni (CLICCA QUI per leggere le sue parole).

Attraverso il proprio sito ufficiale, Gianluca Di Marzio scrive che l’attaccante sarebbe vicino al trasferimento a titolo definitivo al Leuven.