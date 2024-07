Il Palermo si riscatta: 1 a 0 al Monza dopo la sconfitta contro il Rapperswil. Decisivo Di Francesco

Si conclude con il risultato di 0-1 l’amichevole tra Monza e Palermo. I rosanero si riscattano dopo la sconfitta a Livigno contro il Rapperswil e vince contro brianzoli grazie al gran gol di Di Francesco realizzato al 7’. Gli uomini di Dionisi hanno saputo resistere agli attacchi dei biancorossi, più propositivi in avanti rispetto ai siciliani. Prestazione convincente dal punto di vista della solidità, grazie anche ad un attentissimo Gomis.

Nella prima frazione di gioco il Palermo sblocca subito la partita grazia all’iniziativa personale di Di Francesco, bravo a scippare palla dai piedi di Pedro Pereira per poi condurla al limite dell’area e indirizzarla all’angolino basso. Successivamente le due squadre faticano a creare delle vere e proprie occasioni, con il Monza che tiene il pallino del gioco ma non impensierisce Gomis. A circa dieci minuti dalla fine dei primi 45 minuti gli uomini di Dionisi sfiorano il raddoppio con Saric, che addomestica un pallone proveniente dalla sinistra e messo al centro da Buttaro ma il pallone termina alto. Sul finale del primo tempo Djuric prova a pareggiare con un colpo di testa ma la sfera di gioco termina al lato dalla porta difesa dall’ex portiere del Como.

Nella ripresa i ragazzi di Alessandro Nesta spingono sul piede dell’acceleratore. Kyriakopoulos impegna due volte Gomis con due conclusioni forti e insidiose sul primo palo, ma l’estremo difensore del Palermo si fa trovare prontissimo e si salva in angolo. Successivamente il greco viene innescato dalla sinistra ma da pochi passi calcia alto. I rosanero tengono botta, si ricompattano e non concedono più nulla di pericoloso agli avversari, mentre in zona offensiva impensieriscono il Monza con la conclusione di Brunori su un calcio di punizione da posizione defilata.

Considerato il confronto in piena preparazione precampionato contro un avversario della massima serie, mister Alessio Dionisi può ritenersi soddisfatto. Il nuovo allenatore rosanero, dopo la sconfitta nell’ultima amichevole contro il Rapperswil, può cogliere sicuramente qualche aspetto positivo in più da cogliere da questa sfida e dal quale ripartire.

SECONDO TEMPO

90′ – Non ci saranno minuti di recupero. Triplice fischio, il Palermo batte il Monza 1 a 0 grazie al gol di Di Francesco.

85′ – La gara procede verso la conclusione. Le due squadre faticano a rendersi pericolose, in campo regna l’equilibrio.

81′ – Poco meno di 10 minuti al termine della partita. Entra anche Broh al posto di Diakitè.

75′ – Spazio anche a Thomas Henry, che prende il posto di Matteo Brunori, e a Samuele Damiani, che sostituisce Claudio Gomes.

70′ – Doppio cambio per Dionisi: Graves e Di Francesco lasciano il posto a Devetak e Nikolaou.

68′ – Primo squillo da parte di Brunori che, da una punizione da posizione molto defilata, effettua un potentissimo tiro-cross respinto in angolo da Mazza. Dalla bandierina ci prova Graves sull’assist di Di Mariano ma non inquadra lo specchio

63′ – Cambi anche per Dionisi: Peda e Vasic prendono il posto di Lucioni e Ranocchia.

62′ – Nesta rivoluziona la formazione di partenza. Diversi cambi per i biancorossi.

61′ – Altra chance per i brianzoli, con Dany Mota che colpisce di testa ma non inquadra lo specchio.

60′ – Monza ancora pericoloso con Kyriakopoulos, che da posizione defilata costringe Gomis a deviare il pallone in angolo alzandolo sopra la traversa

56′ – Di Francesco ci prova con un tiro dalla distanza ma termina alto.

55′ – Gli uomini di Dionisi provano a farsi vedere in zona offensiva. Buon contropiede in disimpegno condotto da Di Francesco e Saric che termina con un calcio d’angolo guadagnato. Dalla bandierina i siciliani non riescono a incidere.

53′ – Kyriakopoulos grazia il Palermo! Cross dalla sinistra di Pereria che taglia e attraversa l’area piccola dei rosanero ma il giocatore greco spara alto da posizione ravvicinata.

49′ – Grande parata di Gomis! Uno-due tra Forson e un suo compagno di squadra, palla a Kyriakopoulos che lascia partire un tiro forte sul primo palo ben respinto dall’ex portiere di Como e Spal.

45′ – Inizia la ripresa. Alessio Dionisi sostituisce Roberto Insigne: al suo posto Di Mariano.

PRIMO TEMPO

45′ – Non ci sarà recupero. Il primo tempo termina 1 a 0 per il Palermo grazie alla grande rete di Di Francesco

44′ – Ottima opportunità per il Monza. Djuric riceve un traversone dalla sinistra e di testa spedisce al lato dalla porta rosanero.

40′ – Cinque minuti più eventuale recupero alla fine della prima frazione di gioco. Il Monza continua ad essere padrone del possesso palla ma fa fatica a impegnare Gomis.

34′ – Grande occasione per i rosanero! Buttaro fa partire un cross dalla sinistra che termina sui piedi di Saric, il quale controlla il pallone ma calcia alto.

31′ – Brivido per il Palermo a causa di un errore in disimpegno di Gomis, ma Lucioni è provvidenziale per evitare il possibile pareggio dei brianzoli.

30′ – Superata la mezz’ora di gioco. Ritmi molto bassi, con il Monza padrone del pallino di gioco ma senza creare vere e proprie minacce. I ragazzi di Dionisi continuano a gestire il vantaggio.

25′ – Insiste la squadra biancorossa. Tiro sbilenco di Valoti dal limite dell’area che non impensierisce Gomis.

24′ – Si riprende a giocare. Al momento rosanero avanti 1 a 0 grazie all’iniziativa personale di Di Francesco.

22′ – Cooling break per le due formazioni in campo.

18′ – Il Monza prova a spingere il piede sull’acceleratore, ma il Palermo è ben organizzato in campo e neutralizza senza problemi le manovre avversarie.

13′ – Prova a reagire la squadra di Nesta che, dopo un buon fraseggio, si ritrova a ridosso dell’area di rigore rosanero con Forson. Il suo cross insidioso viene intercettato in corner da Graves.

7′ – VANTAGGIO DEL PALERMO!!! Grande iniziativa di Di Francesco, che recupera la palla dai piedi di Pereira a ridosso della linea laterale, arriva al limite dell’area e batte Sorrentino con un tiro forte e preciso diretto all’angolino basso. 1 a 0 per gli uomini di Dionisi.

5′ – Fase di studio da parte di entrambe le squadre, con il Monza leggermente pericoloso qualche istante fa su una palla inattiva sventata in angolo da Lucioni.

1′ – Inizia il match.

TABELLINO

FORMAZIONI

MONZA: 23 Sorrentino (dal 45′ Mazza), 44 Carboni, 22 Marì, 4 Izzo, 13 De Almeida, 77 Kyriakopoulos, 27 Valoti, 32 Pessina (Cap.), 47 Mota, 11 Djuric, 79 Forson. A disposizione: 62 Mazza, 51 Bifulco, 5 Caldirola, 33 D’Ambrosio, 70 D’Alessandro, 38 Bondo, 10 Caprari, 37 Petagna, 80 Vignato, 24 Maric, 59 Marras, 58 Postiglione, 54 Lupinetti. Allenatore: Nesta.

PALERMO: 16 Gomis, 2 Graves (dal 70′ Nikolaou), 4 Gomes (dal 75′ Damiani), 5 Lucioni (dal 63′ Peda), 9 Brunori (Cap. – dal 75′ Henry), 10 Ranocchia (dal 63′ Vasic), 11 Insigne (dal 45′ Di Mariano), 17 Di Francesco (dal 70′ Devetak), 23 Diakité (dall’81’ Broh), 25 Buttaro, 30 Saric. A disposizione: 12 Nespola, 7 Di Mariano, 14 Vasic, 15 Broh, 20 Henry, 21 Damiani, 24 Corona, 29 Peda, 34 Devetak, 43 Nikolaou, 99 Fella. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Manganiello (Pinerolo).

AA1: Di Iorio (Verbano Cusio Ossola). AA2: Trinchieri (Milano).

MARCATORI: Di Francesco (7′)

NOTE: