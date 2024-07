Monza-Palermo, Galliani: «Tappa di avvicinamento verso la Coppa Italia contro una buonissima squadra»

Nel pre-gara dell’amichevole Monza-Palermo l’amministratore delegato del club lombardo ha parlato ai microfoni di “Sportitalia” rilasciando le seguenti parole:

«Cosa mi aspetto da questa prova? Questa settimana i ragazzi hanno lavorato molto, è una tappa di avvicinamento alla Coppa Italia. L’asticella è salita, il Palermo è una buonissima squadra. Noi stiamo crescendo molto, i ragazzi stanno imparando il nuovo modo di giocare. Stiamo lavorando e come tutte le cose serve del tempo. Come si ottengono i risultati? Intanto non capisco lo scetticismo sull’allenatore. Abbiamo cambiato e siamo confidenti che faccia bene, ha le caratteristiche per fare molto bene. I risultati si ottengono».