Lovato: «Col Palermo errori nei dettagli, ma il nostro cammino prosegue»

Il difensore del Sassuolo, Matteo Lovato, ha ripercorso il momento della squadra neroverde ai microfoni della Gazzetta di Modena, soffermandosi anche sulla sconfitta contro il Palermo:

«Contro il Palermo abbiamo peccato nei dettagli – ha spiegato Lovato –. Siamo stati forse superficiali in alcune situazioni e questo ci ha portato a subire gol evitabili. Nonostante il tentativo di rimonta, il loro quinto gol ci ha tagliato le gambe. Palermo non rappresenta un crocevia per la nostra stagione, piuttosto ci deve servire da lezione».

Lo sguardo adesso è rivolto al prossimo impegno contro il Modena:

«Il derby azzera sempre tutto. Sarà una gara da non sottovalutare: sia noi che loro vogliamo vincere, sarà una partita molto aperta. Mi aspetto uno stadio caldo e un ambiente carico, ma abbiamo imparato a gestire la pressione dei tifosi avversari nel corso della stagione».

Lovato ha poi parlato della sua esperienza personale al Sassuolo:

«Quando sono arrivato, sapevo che avrei dovuto guadagnarmi spazio con il lavoro quotidiano. L’infortunio di inizio stagione non è stato semplice da gestire, ma sono felice di come abbiamo lavorato per rientrare. Sono molto contento della mia stagione, anche se non è ancora finita».

Riguardo alla concorrenza in difesa, Lovato ha sottolineato:

«Avere compagni che ti spingono a dare il massimo è uno stimolo. Siamo un gruppo giovane ma molto professionale».

Sulla possibilità di restare anche il prossimo anno, Lovato non ha dubbi:

«Devo molto al Sassuolo, questa società mi ha dato fiducia. Se dipendesse da me, resterei volentieri per continuare a crescere».

Infine, parole d’elogio anche per il tecnico Grosso:

«Il mister ha grandi qualità, soprattutto nella gestione dei rapporti umani e nell’attenzione ai dettagli. Il suo lavoro è stato fondamentale per il nostro percorso».