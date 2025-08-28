Di Marzio: “Reggiana, scambio dei documenti per Magnani”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

La Reggiana è a un passo dall’assicurarsi, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del difensore centrale rosanero Giangiacomo Magnani. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è molto vicina la chiusura della trattativa tra i due club, che sarebbero ormai allo scambio dei documenti.

Classe ’95, Magnani sembra quindi ormai destinato a lasciare Palermo, dopo essere arrivato dall’Hellas Verona nella scorsa sessione di mercato invernale e aver collezionato 13 presenze con la maglia rosanero. Adesso si appresta a una nuova avventura nella Serie Cadetta con la maglia dei granata.

Ultimissime

Champions League

Sorteggi Champions League 2025/26: le avversarie delle italiane

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Di Marzio: “Reggiana, scambio dei documenti per Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Palermo, report dell’allenamento odierno in vista del Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Di Marzio: “Palermo, è fatta per Samuel Giovane dall’Atalanta U23”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025
Balotelli

“Io nei Dilettanti”: Balotelli è uscito allo scoperto | La nuova destinazione è rivelata

Marco Fanfani Agosto 28, 2025