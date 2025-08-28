Palermo, report dell’allenamento odierno in vista del Frosinone

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Il Palermo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report della seduta pomeridiana svolta oggi al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, agli ordini di Filippo Inzaghi, in preparazione alla prossima sfida casalinga contro il Frosinone.

La sessione è iniziata con un riscaldamento tecnico attraverso esercizi di torello, per poi concentrarsi sulla fase offensiva. I rosanero hanno infatti lavorato su esercitazioni dedicate alla costruzione in situazione di uno contro uno, seguite da una partitella a tema 10 contro 10.

A chiudere la seduta, un focus specifico sulle palle inattive a favore, utile per affinare i meccanismi in vista dell’impegno di campionato.

Ultimissime

Palermo, report dell’allenamento odierno in vista del Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Di Marzio: “Palermo, è fatta per Samuel Giovane dall’Atalanta U23”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025
Balotelli

“Io nei Dilettanti”: Balotelli è uscito allo scoperto | La nuova destinazione è rivelata

Marco Fanfani Agosto 28, 2025

Palermo-Frosinone, Barbera già a quota 28.453 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Dionigi: «Reggiana rafforzata dopo Palermo. Magnani…»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025