Palermo, report dell’allenamento odierno in vista del Frosinone
Il Palermo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report della seduta pomeridiana svolta oggi al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, agli ordini di Filippo Inzaghi, in preparazione alla prossima sfida casalinga contro il Frosinone.
La sessione è iniziata con un riscaldamento tecnico attraverso esercizi di torello, per poi concentrarsi sulla fase offensiva. I rosanero hanno infatti lavorato su esercitazioni dedicate alla costruzione in situazione di uno contro uno, seguite da una partitella a tema 10 contro 10.
A chiudere la seduta, un focus specifico sulle palle inattive a favore, utile per affinare i meccanismi in vista dell’impegno di campionato.