Di Marzio: “Palermo, è fatta per Samuel Giovane dall’Atalanta U23”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Colpo a sorpresa per il Palermo, pronto a rinforzare il centrocampo. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, i rosanero hanno definito l’arrivo di Samuel Giovane, centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Atalanta U23.

Il ventiduenne, reduce da un’ottima stagione con la Carrarese – 31 presenze, 1 gol e 4 assist – vanta già un’importante esperienza in Serie B, con 86 presenze complessive, molte delle quali con la maglia dell’Ascoli tra il 2022 e il 2024.

Il direttore sportivo Osti consegna così a Filippo Inzaghi un elemento giovane ma già rodato per la categoria, capace di dare qualità e dinamismo alla linea mediana. Giovane arriverà in rosanero come calciatore Under, andando a completare la rosa a disposizione del tecnico.

