“Io nei Dilettanti”: Balotelli è uscito allo scoperto | La nuova destinazione è rivelata

SuperMario sta vivendo un nuova fase della sua carriera.

Mario Balotelli è stato per anni una delle promesse più luminose del calcio italiano, ma il suo percorso recente è stato segnato da difficoltà e cadute che ne hanno frenato la carriera. Dopo esperienze altalenanti tra Inghilterra, Francia e Italia, l’attaccante ha faticato a trovare continuità di rendimento, complice anche un carattere ribelle e spesso discusso.

Negli ultimi anni, il suo approdo in squadre di seconda fascia, come il Brescia e il Monza, non ha riportato i frutti sperati. Nonostante qualche lampo di talento, Balotelli non è riuscito a incidere come in passato, venendo spesso accusato di scarso impegno e di una condizione fisica non sempre all’altezza. Le aspettative intorno a lui, sempre altissime, hanno finito per trasformarsi in un peso difficile da sostenere.

Anche le avventure all’estero, in Turchia con l’Adana Demirspor e successivamente in Svizzera con il Sion, hanno evidenziato lo stesso copione: un inizio incoraggiante, seguito da cali di rendimento e attriti con società o allenatori. Queste difficoltà hanno contribuito a ridurre progressivamente il suo spazio nel calcio di alto livello, fino a trasformarlo in un talento rimasto incompiuto.

La sua carriera con la Nazionale italiana si è interrotta troppo presto rispetto alle potenzialità mostrate agli esordi. I ritorni auspicati da parte dei tifosi e da alcuni tecnici non si sono mai concretizzati davvero. Oggi Balotelli resta un giocatore dalla classe indiscutibile, ma anche un esempio di come talento e successo non bastino senza disciplina, continuità e dedizione quotidiana.

Un talento sospeso

Balotelli sembra aver cambiato vita: sveglia presto, allenamenti regolari, pochi vizi e la serenità degli affetti a Brescia. Con il preparatore atletico Stefano Mazzoldi di Equipe Training Lab lavora da due estati consecutive, convinto di essere più in forma che mai. Eppure resta quel “però” che accompagna da tempo la sua carriera, alimentando la percezione di un calciatore agli sgoccioli.

Oggi ha 35 anni e festeggia ancora una volta da emarginato: sei volte negli ultimi sette anni ha trascorso il 12 agosto ai margini. Solo all’Adana Demirspor rifiorì, segnando 18 gol e accarezzando l’azzurro con Mancini, ma senza mai tornarvi davvero. Un’assenza che Balotelli attribuisce più a logiche politiche che tecniche.

Tra flop, allenamenti e nuove incognite

La realtà recente parla di un’assenza da titolare lunga 15 mesi: l’ultima volta il 12 maggio 2024 con l’Adana. L’esperienza al Genoa è naufragata in fretta, complice anche il cambio in panchina con Vieira che lo relegò a 56 minuti totali. Non è la prima volta: dal Brescia al Monza, passando per il Sion, Balotelli ha vissuto troppe false ripartenze.

Ora si allena con costanza in mini cicli settimanali, alternando palestra e pista d’atletica, spingendo il fisico tra ripetute e salite. Ma senza una chiamata concreta rischia di restare confinato al lavoro individuale. Le voci su un approdo tra i dilettanti a Pavia sono state smentite, ma il pericolo che diventi solo una mossa disperata di qualche club resta vivo.