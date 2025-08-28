Sorteggi Champions League 2025/26: le avversarie delle italiane

Si è svolto oggi a Monaco di Baviera il sorteggio della fase campionato di Champions League 2025/26. Le quattro italiane impegnate nella massima competizione europea – Inter, Juventus, Napoli e Atalanta – hanno conosciuto le loro otto avversarie che affronteranno nel girone unico.

Ecco nel dettaglio tutti gli accoppiamenti:

Atalanta

Prima fascia: Chelsea – Atalanta; Atalanta – PSG

Seconda fascia: Atalanta – Club Brugge; Eintracht Francoforte – Atalanta

Terza fascia: Atalanta – Slavia Praga; Marsiglia – Atalanta

Quarta fascia: Atalanta – Athletic Club; Union Saint-Gilloise – Atalanta

Inter

Prima fascia: Inter – Liverpool; Borussia Dortmund – Inter

Seconda fascia: Inter – Arsenal; Atletico Madrid – Inter

Terza fascia: Inter – Slavia Praga; Ajax – Inter

Quarta fascia: Inter – Kairat Almaty; Union Saint-Gilloise – Inter

Juventus

Prima fascia: Real Madrid – Juventus; Juventus – Borussia Dortmund

Seconda fascia: Juventus – Benfica; Villarreal – Juventus

Terza fascia: Juventus – Sporting CP; Bodo/Glimt – Juventus

Quarta fascia: Juventus – Pafos; Monaco – Juventus

Napoli

Prima fascia: Napoli – Chelsea; Manchester City – Napoli

Seconda fascia: Benfica – Napoli; Napoli – Eintracht Francoforte

Terza fascia: Napoli – Sporting CP; PSV Eindhoven – Napoli

Quarta fascia: Napoli – Qarabag; Copenaghen – Napoli