Sorteggi Champions League 2025/26: le avversarie delle italiane
Si è svolto oggi a Monaco di Baviera il sorteggio della fase campionato di Champions League 2025/26. Le quattro italiane impegnate nella massima competizione europea – Inter, Juventus, Napoli e Atalanta – hanno conosciuto le loro otto avversarie che affronteranno nel girone unico.
Ecco nel dettaglio tutti gli accoppiamenti:
Atalanta
Prima fascia: Chelsea – Atalanta; Atalanta – PSG
Seconda fascia: Atalanta – Club Brugge; Eintracht Francoforte – Atalanta
Terza fascia: Atalanta – Slavia Praga; Marsiglia – Atalanta
Quarta fascia: Atalanta – Athletic Club; Union Saint-Gilloise – Atalanta
Inter
Prima fascia: Inter – Liverpool; Borussia Dortmund – Inter
Seconda fascia: Inter – Arsenal; Atletico Madrid – Inter
Terza fascia: Inter – Slavia Praga; Ajax – Inter
Quarta fascia: Inter – Kairat Almaty; Union Saint-Gilloise – Inter
Juventus
Prima fascia: Real Madrid – Juventus; Juventus – Borussia Dortmund
Seconda fascia: Juventus – Benfica; Villarreal – Juventus
Terza fascia: Juventus – Sporting CP; Bodo/Glimt – Juventus
Quarta fascia: Juventus – Pafos; Monaco – Juventus
Napoli
Prima fascia: Napoli – Chelsea; Manchester City – Napoli
Seconda fascia: Benfica – Napoli; Napoli – Eintracht Francoforte
Terza fascia: Napoli – Sporting CP; PSV Eindhoven – Napoli
Quarta fascia: Napoli – Qarabag; Copenaghen – Napoli