Avellino: fatta per Biasci dal Catanzaro. Si tratta per Valoti

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Si muove sul mercato l’Avellino che, dopo l’infortunio del centravanti Andrea Favilli, era alla ricerca di un suo sostituto per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i lupi, dopo aver presentato al Catanzaro un’importante offerta, hanno chiuso la trattativa con i giallorossi per Tommaso Biasci.

L’attaccante, classe ’94, era al primo posto tra i nomi sul taccuino del DS Mario Aiello, che nella giornata di oggi ha fatto l’affondo decisivo per il giocatore. Beffate dunque Salernitana, Benevento e Pescara, che nei giorni scorsi si erano dimostrate interessate all’attaccante. Inoltre, gli irpini sarebbero in trattativa anche per il centrocampista Mattia Valoti.

 

