Siracusa, UFFICIALE: arriva lo svincolato Molina

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Si è definitivamente sbloccato il mercato del Siracusa. La società siciliana ha comunicato, tramite una nota diffusa sui canali ufficiali del club, di essersi aggiudicata le prestazioni sportive dello svincolato, ex Spal, Juan Ignacio Molina. Arriva dunque un nuovo rinforzo in attacco per gli Aretusei.

Di seguito il comunicato del club:

“Juan Ignacio Molina è un nuovo calciatore del Siracusa.
🇦🇷 Attaccante argentino classe ‘97, nell’ultima stagione ha vestito le maglie di SPAL e Vis Pesaro in Serie C.
Il calciatore è arrivato in città e si è subito messo a disposizione di mister Turati in vista dei prossimi impegni ufficiali.”

Ultimissime

Siracusa, UFFICIALE: arriva lo svincolato Molina

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Avellino: fatta per Biasci dal Catanzaro. Si tratta per Valoti

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025
Champions League

Sorteggi Champions League 2025/26: le avversarie delle italiane

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Di Marzio: “Reggiana, scambio dei documenti per Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Palermo, report dell’allenamento odierno in vista del Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025