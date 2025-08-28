Siracusa, UFFICIALE: arriva lo svincolato Molina

Si è definitivamente sbloccato il mercato del Siracusa. La società siciliana ha comunicato, tramite una nota diffusa sui canali ufficiali del club, di essersi aggiudicata le prestazioni sportive dello svincolato, ex Spal, Juan Ignacio Molina. Arriva dunque un nuovo rinforzo in attacco per gli Aretusei.

Di seguito il comunicato del club:

“Juan Ignacio Molina è un nuovo calciatore del Siracusa.

🇦🇷 Attaccante argentino classe ‘97, nell’ultima stagione ha vestito le maglie di SPAL e Vis Pesaro in Serie C.

Il calciatore è arrivato in città e si è subito messo a disposizione di mister Turati in vista dei prossimi impegni ufficiali.”