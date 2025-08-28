Frosinone, contatti con il Sassuolo per Satalino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Si muove sul mercato il Frosinone. I ciociari, dopo il brutto infortunio di Alan Sherri, sono alla ricerca di un rinforzo tra i pali per sostituire l’estremo difensore albanese. Infatti, secondo quanto riportato da tuttofrosinone.com, i gialloblù avrebbero messo nel mirino Giacomo Satalino, attualmente in forza al Sassuolo.

Classe ’99, Satalino nella scorsa stagione non ha trovato molto spazio con i neroverdi, collezionando soltanto 10 presenze in campionato. Sono già stati avviati i contatti tra i due club per portare il portiere in gialloblù e dare il via a una nuova avventura nel campionato cadetto.

