Possanzini verso Mantova-Pescara: «Vogliamo mettere in campo le cose che sono mancate a Monza»

A due giorni dal match di campionato contro il Pescara, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore del Mantova Davide Possanzini. Il mister dei biancorossi ha commentato la situazione della sua squadra e della formazione avversaria, facendo il punto sul virus che ha colpito negli ultimi giorni la sua squadra.

«Ci fa piacere tornare al ‘Martelli’ a giocare, ci mancava, e da quel che ho captato ci sarà anche una bella atmosfera: siamo carichi, pronti, vogliamo anche rifarci della sconfitta del primo turno. Vogliamo mettere in campo le cose che sono mancate a Monza» ha dichiarato Possanzini, che ha poi aggiunto: «Le squadre adesso sono molto organizzate, ci sono tanti strumenti per studiarci, ma non è solo il discorso tecnico-tattico, sul quale stiamo continuando a lavorare, dobbiamo essere un pizzico più convinti sul piano mentale, essere liberi, liberi di sbagliare, perché solo rischiando le giocate si può fare qualcosa di importante. Avendo cambiato tanto siamo in costruzione, nove giocatori su undici diversi sono tanti, ma proseguiamo sulla nostra strada: organizzazione e motivazioni sono aspetti fondamentali, e stavolta avremo anche il pubblico dalla nostra parte, le cose per fare bene ci sono».

Il mister dei biancorossi ha poi parlato della squadra che i suoi giocatori andranno ad affrontare: «Il Pescara è una squadra organizzata, il mister, che conosco personalmente, è molto bravo, sarà necessario interpretare nel migliore dei modi la gara, e con l’equilibrio che ci sarà, chi avrà qualcosa in più da dare in campo dovrà mettercelo. È la gara che viene nel momento perfetto, poi ci sarà la sosta, ma ora tutto quello che sappiamo fare dobbiamo farlo al meglio perché è nelle nostre corde; e abbiamo l’urgenza di fare bene».

E sul virus che ha colpito la sua squadra ha dichiarato: «Stanno quasi recuperando tutti, è stato un virus influenzale. Ci sono giocatori che hanno iniziato ad allenarsi oggi, alcuni ieri, uno è ancora a casa con la febbre: abbiamo avuto qualche problemino, ma siamo tanti e abbiamo lavorato comunque bene, il video lo hanno visto tutti. Chiaramente questa variabile inciderà sulla formazione di sabato, gente che ha avuto influenza e ha preso antibiotici non sarà pronta. Bonfanti? È pronto, sta bene e si è allenato, è molto motivato ed è arrivato con il piglio giusto, si giocherà anche lui una maglia. Comunque sono tranquillo, perché so dove può arrivare questa squadra».