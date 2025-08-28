“Nazionale? Prima il club”: che batosta per Gattuso | Il difensore nerazzurro chiude così

Il centrale nerazzurro ha le idee chiare sul suo futuro e ammette al momento di dare la precedenza al club. Cosa ha detto.

Dopo l’amara sconfitta contro la Norvegia che ha compromesso la qualificazione ai Mondiali, l’Italia ha deciso di dare una scossa. La Federazione ha esonerato Luciano Spalletti affidando la panchina a Gennaro Gattuso. Il nuovo CT ha l’arduo compito di risollevare la squadra e centrare l’obiettivo.

Gattuso, noto per la sua mentalità, sta valutando il sistema di gioco più adatto per gli Azzurri. Sebbene abbia spesso utilizzato il 4-3-3 o il 4-2-3-1, non esclude la linea a tre, sperimentata all’Hajduk Spalato. La sua filosofia è chiara: non conta tanto il modulo, ma mettere ogni giocatore nella posizione ideale per esprimere il suo potenziale e segnare.

Il tecnico calabrese ha intenzione di lavorare intensamente sulla preparazione fisica e mentale. I suoi allenamenti sono noti per essere brevi ma ad alta intensità. Gattuso sa che dovrà usare approcci diversi per ogni singolo atleta, cercando di entrare nella testa di ognuno di loro.

Nonostante il poco tempo a disposizione, ci si aspetta qualche aggiustamento nelle posizioni dei giocatori, come Di Lorenzo che tornerà a essere un esterno o Calafiori che potrebbe giocare sulla fascia. In attacco Kean sarà il centravanti titolare.

I prossimi impegni azzurri

Dopo aver perso contro la Norvegia e vinto con la Moldavia, l’Italia si prepara per un altro doppio impegno cruciale a settembre per le qualificazioni al Mondiale. La squadra di Gattuso scenderà in campo il 5 settembre contro l’Estonia. La partita si giocherà in casa, a Bergamo, presso lo stadio Gewiss.

Tre giorni dopo, l’8 settembre, gli Azzurri affronteranno Israele in trasferta. La gara, valida sempre per il girone di qualificazione, si disputerà al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria. Si tratta di due incontri fondamentali per l’Italia, che deve recuperare terreno per non mancare l’appuntamento con la Coppa del Mondo.

Le parole di Scalvini

Il rientro di Giorgio Scalvini dopo il grave infortunio è un segnale di speranza per l’Atalanta e per la Nazionale. Il difensore è tornato in campo da titolare nella partita contro il Pisa, dimostrando di essere in ottima forma. La sua prestazione solida e la gestione del recupero sono state attentamente monitorate.

Al termine della partita, Scalvini ha parlato del suo futuro, mettendo in chiaro le sue priorità. Ha dichiarato: “La Nazionale è una cosa fantastica, ma prima viene l’Atalanta: fare bene nel club può aiutarmi a tornare tra i convocati”. Il suo obiettivo è ritrovare la piena forma e tornare a essere un punto fermo sia per la Dea che per gli Azzurri.