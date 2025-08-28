Pagliuca verso Reggiana-Empoli: «Avversario difficile da affrontare»

Alla vigilia del match di campionato contro la Reggiana, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dell’Empoli Guido Pagliuca. Il mister degli azzurri ha espresso il suo parere sulla squadra che andranno ad affrontare, parlando anche dei suoi giocatori e dell’approccio che dovranno avere alla partita di domani.

«Domani sarà importante l’approccio, che non è stato ottimale nelle gare giocate finora: serve un impatto forte sulla gara, è una partita importantissima per il nostro percorso, quello di una squadra giovane e nuova che ha bisogno di formare la propria mentalità. Io vorrei vedere una squadra che gioca per come si allena, e ora dobbiamo fare in modo che anche il fatto di giocare per i punti, per qualcosa di importante, non ci depotenzi, ma ci dia comunque la gioia di giocare a calcio» ha dichiarato il mister dei toscani, che ha poi aggiunto: «È bello per me lavorare con questi ragazzi, mi hanno dato tanto. Chiaro che siamo chiamati a crescere. Siamo all’inizio di un percorso dove coloro che emergono sono coloro che sono pronti a dare tutto in allenamento, in partita, ad andare oltre. Dobbiamo dare il massimo per la maglia dell’Empoli, lottare per l’Empoli deve essere per noi un orgoglio e un piacere, all’interno di questo contesto tutti noi possiamo avere grandi miglioramenti».

Il mister ha poi parlato della squadra che andranno ad affrontare domani: «La Reggiana è una squadra difficile da affrontare per tanti aspetti, con molti giocatori esperti. Dovremo essere bravi a trovare gli spazi dove poter dare intensità, e molto bravi e attenti a dove perdiamo la palla e come la perdiamo. Abbiamo già visto quanto la transizione, il fatto di ripartire, sia un aspetto sul quale gli emiliani contano. Dobbiamo essere bravi a riaggredire subito le palle perse, perché sono le partite difficili a darci tanto. E mantenere l’entusiasmo è importantissimo. Sarà la prima gara lontano dal ‘Castellani’, e anche questo sarà un bel banco di prova: ma dovremo dare il massimo per tutta la piazza».

E sulla formazione ha dichiarato: «Più o meno sarà la formazione di Padova, non ho la possibilità di cambiare molto ora».