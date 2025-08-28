Spezia, UFFICIALE: ceduto Corradini all’Ascoli

Nuova cessione in casa Spezia. Il club ligure saluta il centrocampista Giovanni Corradini, che si traferisce a titolo definitivo all’Ascoli. A darne l’ufficialità è il club marchigiano, tramite un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali. Beffate dunque Catanzaro e Juve Stabia, che nei giorni scorsi avevano mostrato il loro interesse per il giocatore.

Di seguito il comunicato del club:

“Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Spezia Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Giovanni Corradini. Centrocampista di Orvieto, classe 2002, è cresciuto nelle giovanili di Perugia e Fiorentina; con la Primavera viola ha vinto la Coppa Italia per tre anni consecutivi e una Supercoppa. In Serie C ha vestito le maglie di Pro Vercelli e Ternana, club quest’ultimo con cui la stagione scorsa ha raggiunto la finale playoff. A Corradini, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027, il benvenuto del Club con l’augurio di poter raggiungere i migliori traguardi sportivi nel suo percorso in bianconero”.