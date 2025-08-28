Venezia, Nicolussi Caviglia vicino alla Fiorentina

Continua la trattativa tra Venezia e Fiorentina per Hans Nicolussi Caviglia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si è concluso positivamente l’incontro tra i due club che ora si stanno avvicinando, anche se non c’è ancora l’intesa definitiva per il passaggio in viola del centrocampista.

Classe 2000, Caviglia si trasferirebbe alla corte di mister Stefano Pioli a titolo temporaneo, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, che però scatterebbe al verificarsi di determinate condizioni. Intervistato ai microfoni di Sky, ha parlato dei due obiettivi della Viola, Nicolussi Caviglia e Lindelof, il dg Alessandro Ferrari: «Sono due profili validi e giocano in ruoli che potrebbero interessarci».