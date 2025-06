Di Marzio: “Palermo, trattativa in corso con il Pisa per Inzaghi: si valuta l’inserimento di un calciatore nell’affare”

Il Palermo ha messo nel mirino Filippo Inzaghi per la panchina della prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa con il Pisa è entrata nel vivo e i rosanero stanno cercando un accordo per liberare l’ex attaccante della Nazionale dal suo attuale contratto con i nerazzurri.

Secondo quanto riportato sul sito dell’esperto di calciomercato, una delle ipotesi sul tavolo sarebbe quella di inserire nell’operazione un giocatore in prestito al Pisa con obbligo di riscatto in caso di promozione del Palermo in Serie A. Una formula che potrebbe sbloccare l’affare e accontentare entrambe le società.

Nel frattempo, il Pisa si sta già muovendo per individuare il possibile successore di Inzaghi. Due i nomi principali al momento: Alberto Gilardino, attualmente al Genoa, e Paolo Zanetti, in caso di separazione con il Verona.

Il futuro di Inzaghi si deciderà nei prossimi giorni, ma il Palermo sembra determinato a puntare forte su di lui per rilanciare il proprio progetto tecnico.