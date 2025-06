L’ex Palermo De Rose verso la serie D

Il Barletta, neopromosso in Serie D, punta in alto e sogna un colpo d’esperienza: Francesco De Rose, ex capitano del Palermo e attualmente al Catania. Secondo quanto riportato da Seried24.com, il centrocampista classe ’87 è stato inserito nella lista degli obiettivi del club pugliese, che lo riaccoglierebbe dopo l’esperienza del 2014/15.

Rinforzata da nuovi dirigenti (Daleno, Iannone e Tilia), la società biancorossa vuole costruire una rosa in grado di puntare subito alla promozione in Serie C. Portare De Rose in D non sarà semplice, ma l’interesse è concreto.