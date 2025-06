Filippo Inzaghi è rientrato a Pisa per risolvere il contratto. Le ultime

Dopo aver assistito alla finale di Champions League a Monaco, Filippo Inzaghi è rientrato in Italia con un volo programmato atterrato all’aeroporto di Firenze. Da lì ha raggiunto Pisa, dove resterà ancora per pochi giorni: la sua permanenza in città è infatti legata alla necessità di chiudere la questione contrattuale con il club nerazzurro.

Come riportato da Michele Bufalino per SestaPorta.News, la risoluzione del contratto con il Pisa è il passaggio obbligato per poter formalizzare il nuovo accordo che lo legherà al Palermo, ormai pronto ad accoglierlo come nuovo allenatore.

Non solo burocrazia: Inzaghi è tornato anche per organizzare il trasloco dalla sua abitazione situata nel centro storico della città, che – secondo quanto riferito – abbandonerà entro mercoledì 4 giugno. Solo allora il tecnico potrà considerarsi ufficialmente libero di voltare pagina.

Dopo la firma con i rosanero, Inzaghi partirà per qualche giorno di relax a Formentera, tappa di passaggio prima dell’inizio di una nuova avventura in panchina, con l’obiettivo dichiarato di riportare il Palermo in Serie A.