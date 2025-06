Palermo, futuro in serie A per Aurelio. Ecco quanto incasseranno i rosanero

Nonostante la cocente delusione per la sconfitta nella finale playoff contro la Cremonese, Giuseppe Aurelio continua ad attirare attenzioni importanti. Il terzino sinistro classe 2000, in prestito allo Spezia ma di proprietà del Palermo, è finito nel mirino di diverse squadre di Serie A. Lo rivela Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, spiegando che ieri sera, al Picco, erano presenti numerosi osservatori di club della massima serie per visionarlo da vicino.

Il più attento? Il responsabile dell’area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, che ha seguito con interesse la prestazione del 25enne. Ma i rossoblù non sono gli unici a monitorarlo: secondo quanto riportato ancora da Alaimo su TMW, anche Hellas Verona e Genoa avrebbero manifestato un concreto interesse.

Nel frattempo, lo Spezia è pronto a esercitare il diritto di riscatto, versando circa 400mila euro al Palermo per acquisire il cartellino del giocatore a titolo definitivo. Da lì, la prossima tappa di Aurelio potrebbe essere la Serie A, dove lo attendono nuove sfide e nuove pretendenti.