Di Marzio: “Cosenza, esonerato Alvini: squadra affidata a Belmonte”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Cosenza ha deciso di esonerare Massimiliano Alvini dopo la pesante sconfitta interna per 0-3 contro il Palermo. Un ko che ha lasciato i rossoblù all’ultimo posto in classifica, a -8 dalla zona playout, complicando ulteriormente la corsa alla salvezza.

In attesa di scegliere il nuovo allenatore, la società ha affidato temporaneamente la guida della squadra a Nicola Belmonte, attuale tecnico della Primavera. Il club spera in una svolta per provare a risalire la classifica e mantenere la categoria.