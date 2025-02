Palermo Women: Chiara Dragotto al corso ODG sui diritti delle donne nello sport

Questa mattina, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, l’attaccante del Palermo Women, Chiara Dragotto, ha partecipato a un corso di formazione professionale dedicato al tema del rispetto dei diritti delle donne nel mondo dello sport.

L’evento, moderato dal giornalista Paolo Vannini, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle sfide e le disparità che le donne affrontano nell’ambito sportivo, sia a livello agonistico che mediatico. Dragotto, in qualità di atleta, ha portato la sua esperienza personale, sottolineando l’importanza di una maggiore equità e visibilità per il calcio femminile e per tutte le atlete.