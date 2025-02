Trapani, Antonini: «Esclusione Taranto? Girone C completamente falsato, è tutta una buffonata»

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, ha espresso preoccupazione su X riguardo alla situazione del Girone C di Serie C, dove Turris e Taranto rischiano l’esclusione, con conseguente perdita dei punti conquistati contro di loro.

Antonini ha sottolineato come il possibile annullamento dei risultati penalizzerebbe tutti, ma soprattutto le squadre che hanno già disputato entrambe le gare contro le formazioni in difficoltà, come il Trapani. Inoltre, ha evidenziato il rischio di un campionato compromesso e irregolare, soprattutto se non verranno rese pubbliche le fideiussioni con cui i club si sono iscritti a inizio stagione.

“I punti fatti con Turris e Taranto? Se li tolgono a noi, li tolgono anche agli altri. Noi siamo tra i pochi ad aver giocato tutte e quattro le partite. Significa che giocheremo in caso alcune giornate e gli altri saranno fermi. È evidente che questo campionato è completamente falsato. A prescindere da quello che succede. Ma se non ci fanno vedere le fideiussioni con cui si sono iscritti all’inizio dell’anno è evidente che non sarà solamente un campionato falsato. Speriamo bene per la dignità delle squadre che fanno sacrifici”

Taranto escluso

Messina da 4 a 6 punti penalizzazione

Turris ancora in decisione

Queste sembrano essere le decisioni !!!

Oltre a spiacevoli problemi di Triestina e Lucchese. A suo tempo già penalizzate altre squadre tra cui il Catania. Il Nostro girone di fatto completamente… — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) February 26, 2025