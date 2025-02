Cittadella, Marchetti: «Non dobbiamo mollare mai, qualche giocatore questa cosa non l’ha ancora capita»

Il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti, ha commentato al Gazzettino la brutta sconfitta contro il Modena, definendola una gara completamente sbagliata dalla squadra. Il dirigente ha espresso sorpresa per il passo indietro rispetto alle buone prestazioni contro Pisa e Catanzaro, sottolineando l’importanza dell’approccio mentale nelle prossime sfide.

«Con il Modena è stata una brutta partita, molto brutta. Sono d’accordo con l’allenatore: abbiamo sbagliato dall’inizio alla fine, mi riesce persino difficile da commentare, nel senso che dopo le buone prove di Pisa e Catanzaro non avrei immaginato di fare questo passo indietro. Col Modena abbiamo “cannato” la partita, bisogna ammetterlo: questo ko ci deve insegnare tanto riguardo a quello che non dovremo fare nel futuro, perché le partite saranno tutte importanti e l’aspetto mentale diventerà fondamentale. Il Cittadella ha un dna ben preciso fatto di atteggiamento, corsa e aggressività, tutte componenti che nel tempo hanno reso la nostra una squadra difficile da affrontare per chiunque: se vengono a mancare queste peculiarità, il Cittadella non è più lui. Dobbiamo essere ordinati, aggressivi, avere la bava alla bocca e non voler mai perdere: il Cittadella non deve mollare mai, neanche un secondo, e qualche giocatore questa cosa non l’ha ancora capita. Il messaggio che voglio dare è che chi non mi dimostra l’atteggiamento giusto, non può giocare: a volte è preferibile un calciatore meno bravo qualitativamente ma che dà tutto, sempre. Abbiamo sempre qualche infortunio, mi dà tanto fastidio, ma quello che conta maggiormente è l’atteggiamento, che è mancato sabato e in altre circostanze. La prossima sfida? La Juve Stabia è una squadra in salute, sta facendo grandi cose e di testa sta molto bene: dovrà scendere in campo il miglior Cittadella, altrimenti non sarà facile».