Palermo, notte di affetto al “Barbera”: tifosi accolgono la squadra dopo Reggio Emilia

PALERMO – Nonostante il pareggio maturato a Reggio Emilia, il Palermo ritrova il calore della sua gente. Al rientro in città, nella serata odierna, la squadra di Filippo Inzaghi è stata accolta da numerosi tifosi nel piazzale dello stadio “Renzo Barbera”, in un clima carico di affetto e sostegno.

Applausi, cori e richieste di foto hanno accompagnato l’arrivo dei rosanero, reduci dall’1-1 contro la Reggiana. Un segnale chiaro da parte del pubblico palermitano, che ha voluto dimostrare vicinanza alla squadra in un momento delicato della stagione, alla vigilia del decisivo rush finale e con i playoff ormai all’orizzonte.





Il legame tra squadra e tifoseria si conferma ancora una volta saldo: nonostante il risultato del campo abbia rallentato la corsa verso la promozione diretta, il sostegno dei sostenitori non è venuto meno. Anzi, la risposta del pubblico rappresenta una spinta ulteriore in vista dei prossimi impegni.

Il Palermo, atteso ora dalle ultime gare di regular season, potrà contare su un “Barbera” pronto a fare la differenza. L’obiettivo è chiaro: chiudere al meglio il campionato e presentarsi ai playoff con entusiasmo, consapevolezza e, soprattutto, con una città intera alle spalle.