Di Mariano rifiuta il Bari

Retroscena di mercato nelle ultime ore sull’asse Modena–Bari. Francesco Di Mariano ha infatti rifiutato la proposta del Bari, nonostante l’intesa già raggiunta tra il club pugliese e il Modena per il trasferimento dell’esterno offensivo palermitano.

La trattativa, quindi, si è fermata per la decisione del calciatore, che ha scelto di non accettare la destinazione biancorossa. Una scelta che cambia gli scenari sia in casa Bari sia in casa Modena.

Secondo quanto riportato da Contropiede – Puglia & Basilicata, l’arrivo di Cavuoti in casa Bari non chiude però il mercato in entrata: non è escluso l’ingaggio di un altro trequartista, segnale che la società continua a valutare nuove opportunità per rinforzare la rosa offensiva.