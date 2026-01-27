Flachi duro sulla Sampdoria: «Qui si viene a svernare. Brunori? Cammina»

Parole forti, dirette, senza filtri. Francesco Flachi, ex attaccante e simbolo della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Telenord tracciando un quadro durissimo sul momento del club blucerchiato e sull’atteggiamento di alcuni calciatori.

Nel mirino anche Matteo Brunori, osservato da Flachi senza mezzi termini:

«Ho visto Brunori, capisco che abbia delle difficoltà, ma qualcosa vorrai farmi vedere. Sei stato un giocatore importante, hai vissuto pressioni in una piazza come Palermo, invece cammini».

L’ex bomber blucerchiato allarga poi il discorso alla situazione generale della Sampdoria, mettendo in discussione dinamiche societarie e ambientali che, a suo dire, si trascinano da anni:

«Alla Sampdoria arrivano sistematicamente giocatori, anche di nome, che vengono qui a svernare. Perché accade tutto questo? Cosa succede a Bogliasco da tre anni a questa parte?».

Flachi evidenzia una tendenza che si ripete stagione dopo stagione:

«Ogni anno viene rifatta la squadra a gennaio e sono tre anni che si retrocede o si rischia di retrocedere».

E porta esempi concreti:

«Esposito è un bel giocatore, ma finisce fuori subito per stiramento. Viti aveva fatto bene a Empoli, lo aveva preso la Fiorentina e si è subito fermato pure lui».

Un malessere che, secondo Flachi, non riguarda solo gli aspetti fisici ma anche quelli mentali e caratteriali. Un concetto già espresso nei giorni scorsi e ribadito con forza:

«A me è dispiaciuto l’atteggiamento di presunzione che hanno questi giocatori, soprattutto perché vestono quella maglia pensando che con quella si possa vincere dappertutto. E non è così».

Un intervento che pesa, perché arriva da chi quella maglia l’ha indossata a lungo e ne conosce storia, pressioni e responsabilità. Parole destinate a far discutere, dentro e fuori Bogliasco.