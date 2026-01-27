Clamoroso Pescara: colpo Lorenzo Insigne
Clamorosa indiscrezione di mercato: il Pescara è vicino a chiudere per Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club abruzzese sarebbe ormai alle battute finali dell’operazione che porterebbe l’ex capitano del Napoli in biancazzurro.
Un colpo di assoluto prestigio per il Delfino, pronto a regalare ai tifosi un nome che non ha bisogno di presentazioni. Trattativa in fase avanzata, si lavora agli ultimi dettagli per definire l’accordo. Se confermata, sarebbe una delle operazioni più importanti dell’intera sessione di mercato.