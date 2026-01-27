Palermo verso Bari: lavoro sulla fase difensiva a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (103) logo ingresso campi

È proseguita oggi al centro sportivo di Torretta la preparazione del Palermo, guidato da Filippo Inzaghi, in vista della prossima gara esterna contro il Bari.

La seduta odierna si è aperta con una fase di attivazione svolta in palestra, utile a preparare i muscoli al lavoro sul campo. Successivamente, i rosanero si sono concentrati su esercitazioni specifiche dedicate alla fase difensiva, con particolare attenzione a movimenti, sincronismi e letture delle situazioni di gioco.

A chiudere l’allenamento, una serie di small sided games 4 contro 4 con l’utilizzo di quattro sponde, esercitazioni ad alta intensità finalizzate a migliorare rapidità di esecuzione, gestione degli spazi e qualità del possesso sotto pressione.

La preparazione del Palermo proseguirà nei prossimi giorni con sedute mirate in vista della sfida del San Nicola, appuntamento importante nel cammino stagionale dei rosanero.

