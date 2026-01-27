Serie B, Giudice Sportivo: ammende e squalifiche dopo la 21ª giornata

Sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alle gare della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie BKT, disputate tra il 23 e il 25 gennaio. Le decisioni sono contenute nel Comunicato Ufficiale n. 97, pubblicato il 27 gennaio.

Per quanto riguarda i risultati di giornata, spiccano le vittorie esterne di Venezia e Bari, il successo del Monza sul Pescara e il pareggio a reti inviolate tra Modena e Palermo. In vetta prosegue la corsa di Frosinone e Venezia, mentre resta delicata la situazione di alcune squadre in zona bassa.

Sul fronte disciplinare, il Giudice Sportivo ha preso atto dell’utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei sostenitori di Avellino, Carrarese, Catanzaro, Modena, Palermo, Sampdoria, Spezia e Venezia. Tuttavia, ricorrendo le attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva, non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti di questi club.

Sono state invece comminate ammende a diverse società. Multa da 5.000 euro al Cesena per una critica irrispettosa rivolta all’arbitro da una persona riconducibile al club, al termine della gara. Stessa sanzione per la Juve Stabia, colpevole di aver ritardato l’inizio di entrambi i tempi di gioco, e per il Venezia, i cui tifosi hanno lanciato un seggiolino nel recinto di gioco. Ammenda da 4.000 euro alla Carrarese per il lancio di fumogeni e bicchieri di plastica sul terreno di gioco.

Tra i calciatori, una giornata di squalifica e ammenda da 1.500 euro per Giuseppe Leone della Juve Stabia, punito per simulazione e già diffidato. Stop di un turno anche per Colombo (Monza), Mangraviti (Cesena), Reinhart (Reggiana), Simic (Avellino), Tiritiello (Virtus Entella), Bracaglia (Frosinone) e Mateju (Spezia), tutti fermati per recidiva o comportamento scorretto.

Nessuna squalifica in casa Palermo: da segnalare soltanto l’ammonizione di Emanuel Gyasi, seconda sanzione stagionale. Diversi i giocatori entrati in diffida o che hanno accumulato ulteriori cartellini, con una lunga lista di ammoniti distribuita tra quasi tutte le squadre del torneo.

Tra gli allenatori, una giornata di squalifica per Davide Dionigi della Reggiana, già diffidato, mentre Fabrizio Castori del Südtirol è stato ammonito.

Tutte le ammende irrogate, comprese quelle ai tesserati, saranno addebitate sul conto campionato della Lega Nazionale Professionisti B. Il campionato prosegue ora con uno sguardo alla prossima giornata, che potrebbe avere ulteriori riflessi anche sul piano disciplinare.