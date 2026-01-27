Palermo, Magnani pronto al rientro: presto a disposizione di Inzaghi

Giangiacomo Magnani rientrerà a breve a Palermo insieme alla sua famiglia. Il difensore rosanero farà ritorno in città dopo la conclusione anticipata del prestito alla Reggiana, legata a note vicende di carattere familiare.

Magnani sta proseguendo il percorso di recupero dall’infortunio che lo ha fermato nelle scorse settimane e, secondo le prime indicazioni, dovrebbe tornare presto a disposizione di Filippo Inzaghi. Il rientro del centrale rappresenterà un’opzione in più per il reparto difensivo del Palermo in una fase delicata della stagione.

Lo staff medico rosanero continuerà a monitorarne quotidianamente le condizioni, con l’obiettivo di reinserirlo gradualmente nel lavoro con il gruppo. La tempistica del ritorno in campo dipenderà dalle risposte fisiche del giocatore, ma la sensazione è che Magnani possa tornare utile nel breve periodo.

Il suo rientro, una volta completato il recupero, amplierà le soluzioni difensive a disposizione di Inzaghi, che potrà contare su un elemento di esperienza per il prosieguo del campionato.