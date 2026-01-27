Palermo ed Etihad Airways insieme: avviata una nuova partnership
Il Palermo FC ed Etihad Airways annunciano l’avvio di una nuova partnership, destinata a svilupparsi progressivamente nel corso delle prossime settimane. L’accordo segna un ulteriore passo nel percorso di crescita del club rosanero e nel rafforzamento della propria rete di collaborazioni strategiche.
La compagnia aerea globale sosterrà il Palermo attraverso un programma di visibilità strutturato, pensato per accompagnare e supportare gli obiettivi di sviluppo di entrambe le realtà. Un’intesa che guarda non solo all’immediato, ma a una costruzione graduale e sostenibile nel tempo.
La partnership punta a generare un valore aggiunto concreto per i tifosi del Palermo FC, contribuendo al contempo a consolidare il posizionamento internazionale del club. L’accordo si inserisce infatti nella strategia rosanero volta a rafforzare il proprio profilo oltre i confini nazionali, in linea con le ambizioni di crescita del progetto sportivo e societario.
L’Europa rappresenta una regione chiave per Etihad Airways, impegnata nell’espansione continua della propria rete globale. In questo contesto, la collaborazione con il Palermo FC riflette una visione condivisa orientata a una crescita sostenibile di lungo periodo, fondata su valori comuni e su una prospettiva internazionale.
Una partnership che unisce sport e visione globale, destinata a svilupparsi nei prossimi mesi e a diventare parte integrante del percorso di evoluzione del Palermo FC.