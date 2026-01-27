Reggiana, UFFICIALE: dal Brasile arriva Marcon

In vista della seconda metà di stagione, arriva un altro rinforzo per la Reggiana da mettere a disposizione della rosa di Davide Dionigi. Attraverso un comunicato sui propri profili, i granata hanno ufficializzato l’acquisto del difensore, classe 2005, Lucan Marcon. Il giocatore arriva dal club brasiliano Avai FC, firmando un contratto fino al 30 giugno 2027.

Di seguito la nota del club:

“Il difensore classe 2005 Lucas Marcon si lega alla Reggiana firmando un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo biennale a favore della Società.Di doppio passaporto, italiano e brasiliano, il centrale mancino proviene dall’Avai FC dove ha vestito la maglia delle formazioni giovanili nelle più prestigiose manifestazioni nazionali del Brasile e ha maturato esperienza in Prima Squadra.Benvenuto a Reggio Emilia, Lucas!”