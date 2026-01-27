Bari, continuano gli allenamenti in vista del Palermo: Castrovilli torna in gruppo

Continuano gli allenamenti del Bari in vista del match di venerdì sera al “San Nicola” contro il Palermo, con calcio di inizio previsto per le ore 20.30. Terza giornata di preparazione per gli uomini di Moreno Longo, che vogliono farsi trovare pronti per l’anticipo della 22a giornata.

Dopo un veloce prologo in sala video e un riscaldamento a secco ad intensità crescente, la squadra si è dedicata a circuiti tecnici ad obiettivi variabili basati su circolazione e possesso palla. In seguito i biancorossi hanno svolto alcune esercitazioni tattiche sviluppate a tutto campo. Da segnalare il ritorno in gruppo del centrocampista, Gaetano Castrovilli, che ha recuperato dopo l’infortunio rimediato contro la Carrarese.

Aggregati alla rosa di mister Longo anche i giovani De Lucia ed Emiliano, mentre alcuni elementi della rosa hanno effettuato un lavoro differenziato. Gli allenamenti dei galletti continueranno domani con una seduta mattutina.