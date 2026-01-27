Cremonese, UFFICIALE: l’ex rosa Franco Vazquez torna al Belgrano in Argentina

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-27 193842

Dopo 14 anni dall’inizio della sua avventura in Europa, iniziato nel 2012 proprio dal Palermo quando Zamparini lo acquisto per 4,5 milioni di euro dal Belgrano, Franco Vazquez saluta la Cremonese e l’Italia tornando proprio nel club dal quale l’ex patron rosanero lo prelevo.

A dare l’ufficialità è stato lo stesso club argentino tramite i propri canali ufficiali di comunicazione. Il “Mudo” arriva al Belgrano a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto biennale con il suo nuovo club. L’ormai 36enne torna dunque nell’unico club argentino per cui abbia mai giocato.

Di seguito il comunicato ufficiale del club argentino:

“Franco Vázquez è un nuovo acquisto del Club Atlético Belgrano e torna al Club per unirsi alla squadra guidata da Ricardo Zielinski. Vazquez ha firmato un contratto con il Club fino a dicembre 2027. In questa stagione ha giocato 15 partite, segnato un gol e fornito due assist nella Serie A italiana con la Cremonese. Benvenuto nuovamente a casa Franco!




                    

                            

                
        
	            



                                    

                                                                                                



		

		
Lascia un commento 
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
 
 



 


 


 


	

	


                            

                                            

                

                                

            









  

    


      

            

      
                Ultimissime      
    


      

      

                    

              

                

                  

                    

                      
                        alessio-cragno-sampdoria-imago-interno-720x409                      
                    

                  

                                    


                                      

                


                


                  

                    
                      Sudtirol, fatta per l’arrivo dello svincolato Cragno                    
                  

                  

                    
        
            
                            
                
                
                                
                    Redazione Ilovepalermocalcio                
                       
                            
        
         
            Gennaio 27, 2026            
    
                
                    
                          

                

              

            

                      

              

                

                  

                    

                      
                        Il presidente furioso dopo il ko del Pescara                      
                    

                  

                                    


                                      

                


                


                  

                    
                      Pescara, Sebastiani: «Raggiunto l’accordo con Insigne, domani sarà in città»                    
                  

                  

                    
        
            
                            
                
                
                                
                    Redazione Ilovepalermocalcio                
                       
                            
        
         
            Gennaio 27, 2026            
    
                
                    
                          

                

              

            

                      

              

                

                  

                    

                      
                        nicolo-cavuoti-cagliari-imago-copertina                      
                    

                  

                                    


                                      

                


                


                  

                    
                      Bari, trovato l’accordo per Cavuoti dal Cagliari                    
                  

                  

                    
        
            
                            
                
                
                                
                    Redazione Ilovepalermocalcio                
                       
                            
        
         
            Gennaio 27, 2026            
    
                
                    
                          

                

              

            

                      

              

                

                  

                    

                      
                        cutrone-lapresse-ilovepalermocalcio.com                      
                    

                  

                                    


                                      

                


                


                  

                    
                      Monza, tentativo per Cutrone dal Como                    
                  

                  

                    
        
            
                            
                
                
                                
                    Redazione Ilovepalermocalcio                
                       
                            
        
         
            Gennaio 27, 2026            
    
                
                    
                          

                

              

            

                      

              

                

                  

                    

                      
                        Screenshot 2026-01-27 201146                      
                    

                  

                                    


                                      

                


                


                  

                    
                      Pescara, UFFICIALE: arriva dagli svicolati l’ex Palermo Brugman                    
                  

                  

                    
        
            
                            
                
                
                                
                    Redazione Ilovepalermocalcio                
                       
                            
        
         
            Gennaio 27, 2026