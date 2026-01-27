Cremonese, UFFICIALE: l’ex rosa Franco Vazquez torna al Belgrano in Argentina

Dopo 14 anni dall’inizio della sua avventura in Europa, iniziato nel 2012 proprio dal Palermo quando Zamparini lo acquisto per 4,5 milioni di euro dal Belgrano, Franco Vazquez saluta la Cremonese e l’Italia tornando proprio nel club dal quale l’ex patron rosanero lo prelevo.

A dare l’ufficialità è stato lo stesso club argentino tramite i propri canali ufficiali di comunicazione. Il “Mudo” arriva al Belgrano a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto biennale con il suo nuovo club. L’ormai 36enne torna dunque nell’unico club argentino per cui abbia mai giocato.

Di seguito il comunicato ufficiale del club argentino:

“Franco Vázquez è un nuovo acquisto del Club Atlético Belgrano e torna al Club per unirsi alla squadra guidata da Ricardo Zielinski. Vazquez ha firmato un contratto con il Club fino a dicembre 2027. In questa stagione ha giocato 15 partite, segnato un gol e fornito due assist nella Serie A italiana con la Cremonese. Benvenuto nuovamente a casa Franco!