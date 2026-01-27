Palermo-Tramoni: il Pisa frena la trattativa
Dopo il ritorno alla carica del Palermo per Matteo Tramoni, la sensazione è che la pista che porta al francese resti al momento in stallo. Secondo quanto riportato da Michele Bufalino di “Sestaporta.news”, nelle ultime ore sono arrivate nuove proposte dalla Sicilia, ma il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, parrebbe non volersi privare del giocatore ribadendo la fiducia nei suoi confronti.
Dopo il primo tentativo respinto, quello impostato su un prestito con obbligo di riscatto da 5 milioni, il rosanero avrebbero cambiato la formula: da prestito a operazione a titolo definitivo. Questo pare che non basterebbe a spostare la posizione del club toscano, che al momento non sembra orientato a privarsi del giocatore.
Sempre da quanto si apprende da Michele Bufalino di “Sestaporta.news”, durante l’incontro tra Tramoni e i vertici del Pisa il giocatore avrebbe manifestato la sua volontà nel restare in nerazzurro, allenandosi anche per la partita di sabato contro il Sassuolo senza segnali di rottura.
Durante il colloquio, Gilardino pare abbia ribadito a Tramoni la fiducia e la stima nei suoi confronti, confermando anche la volontà del club di trattenerlo. La trattativa va comunque avanti, con il Palermo che insiste per riuscire a portare l’attaccante il rosanero.