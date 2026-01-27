Pescara, UFFICIALE: arriva dagli svicolati l’ex Palermo Brugman

Arriva un nuovo rinforzo a centrocampo per il Pescara, che va ad aggiungersi alla rosa a disposizione di mister Gorgone in vista della seconda metà di stagione. I delfini, attraverso un comunicato sui propri profili, hanno infatti ufficializzato l’arrivo dello svincolato ex Palarmo, Gastón Brugman, che torna cosa a vestire la maglia biancazzurra.

Di seguito il comunicato del club:

“Il Pescara Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Gastón Brugman, che torna ufficialmente a vestire la maglia biancazzurra, scegliendo il numero 8. Un ritorno emozionante per il centrocampista sudamericano e per tutto l’ambiente biancazzurro. Brugman è atterrato questa mattina a Roma e si è poi diretto a Pescara insieme alla sua famiglia. Nel corso della giornata ha svolto le visite mediche presso il Medical Center di Pescara e ha successivamente sottoscritto il contratto negli uffici del Presidente Daniele Sebastiani. Visibilmente emozionato, Gastón torna in una piazza che conosce bene e che lo ha sempre considerato uno di casa. Bentornato a casa, GAS.”