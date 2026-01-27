Monza, tentativo per Cutrone dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
cutrone-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Patrick Cutrone/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

Dopo gli acquisti di Hernani e Caso, il Monza vuole mettere a segno un altro colpo per continuare a rafforzare la rosa a disposizione di mister Paolo Bianco e raggiungere l’obiettivo del ritorno in Serie A.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, i brianzoli starebbero facendo un tentativo per mettere portare l’ex Milan, Patryck Cutrone, a vestire la maglia biancorossa. Per i lombardi sarebbe un colpo importantissimo in chiave promozione, ma sulle tracce dell’attaccante sembrerebbero esserci anche Genoa e Pisa.

Di proprietà del Como, il classe 99 ha disputato questa prima metà di stagione con la maglia del Parma, collezionando 15 presenze e mettendo a segno un gol. La trattativa con il Monza è in divenire, ora bisogna aspettare che dai dialoghi fitti si passi a qualcosa di più concreto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

alessio-cragno-sampdoria-imago-interno-720x409

Sudtirol, fatta per l’arrivo dello svincolato Cragno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara, Sebastiani: «Raggiunto l’accordo con Insigne, domani sarà in città»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
nicolo-cavuoti-cagliari-imago-copertina

Bari, trovato l’accordo per Cavuoti dal Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
cutrone-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Monza, tentativo per Cutrone dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-27 201146

Pescara, UFFICIALE: arriva dagli svicolati l’ex Palermo Brugman

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026