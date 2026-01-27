Bari, trovato l’accordo per Cavuoti dal Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
nicolo-cavuoti-cagliari-imago-copertina

Dopo gli arrivi di Cuni e Esteves , si appresta a mettere a segno un altro importante colpo in chiave salvezza il Bari, andando a riforzare  la rosa a disposizione di mister Moreno Longo.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il club pugliese avrebbe chiuso l’accordo con il Cagliari per l’arrivo in prestito del centrocampista, Nicolò Cavuoti. Il classe 2003 non ha trovato molto spazio con i sardi in questo inizio di stagione, pronto adesso per una avventura in Serie B.

